Tallinnas sai 7aastane laps autolt löögi ja viidi haiglasse 

Kell 7.37 teatati õnnetusest politseile. Kiirabi viis lapse haiglasse. Teada on, et ülekäiguraja juures tehakse teetöid, mis võivad muuta nähtavuse halvemaks nii jalakäija kui juhi jaoks.

Poiltsei tuletab meelde, et pimedat aega tuleb rohkem kui kuu aja jooksul iga päev järjest juurde. Pimedas ja hämaras peab sõidukijuht olema eriti tähelepanelik ja valima sobiva sõidukiiruse, seda eriti ülekäiguraja juures ning kohas, kus nähtavust halvendavad näiteks teetööd. Jalakäija jaoks on helkur kõige odavam elukindlustus. Laps on täiskasvanust palju lühem, seetõttu peab tema helkur olema kinnitatud põlve kõrgusest kõrgemale.