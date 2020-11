LÕPP NINAKAAPELE? Terviseamet ja Tartu Ülikool alustavad koroona süljetestide katseuuringut 

Kui seni on Eestis koroonaviiruse tuvastamiseks kasutatud peamiselt ninaneelu teste, plaanib terviseamet hinnata, kas süljetest on sama usaldusväärne võimalus viirusnakkuse testimiseks. terviseameti nakkushaiguste labori juhataja Külli Rae sõnul on süljeproovist testimine lihtsam ja inimesele arvatavasti mugavam, kui senine ninaneelutest.

Uuringu üks eestvedajatest Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu juhtivteadur Lili Milani sõnas, et kuigi süljeproovid on mitmetes riikides juba kasutusel, on vajalik hinnata selle meetodi teostatavust ja usaldusväärsust ka Eestis. Eriti oluline on töötada välja meetod, millega saaks koolides läbi viia kiiret ja lastesõbralikku testimist. “Esialgu viime meetodi testimiseks läbi katseuuringu, et hinnata haiglapatsientidel süljeproovist saadud tulemuste täpsust võrreldes ninast võetud proovidega. Lisaks uurime töö- ja koolikollektiivides, kas inimesed saavad proovi võtmisega iseseisvalt hakkama,” lisas Milani.

Tartu Ülikooli rahvatervishoiu teaduri Mikk Jürissoni sõnul on tekkinud olukord, kus mõned inimesed väldivad testima minekut, sest kardetakse protseduuri ebamugavust. “Lisaks on meil olnud probleeme inimeste kaasamisega seireuuringutesse, sest nende kogemus ninaneelutestiga on olnud ebameeldiv. Loodame, et süljetestid võiksid meelitada rohkem inimesi end koroonaviiruse suhtes testima,” ütles Jürisson.