Joe Biden võitis aastakümneid vabariiklastele kuulunud Arizonas 

Uurimiskeskuse Edison Research teatel edestas Joe Biden Arizonas ametlikult Donald Trumpi pärast enam kui nädala pikkust häältelugemist, vahendab BBC. Bidenist saab seitsmekümne aasta jooksul alles teine demokraatide presidendikandidaat, kes on võitnud üldjuhul vabariiklastele kuuluvas Arizona osariigis. Viimati sai sellega hakkama Bill Clinton 1996. aastal ja enne teda Harry Truman 1948. aastal.

Võit kõrbeosariigis tagab Bidenile valijameeste kogus vähemalt 290 häält. Seda on enamuse tagavast 270 häälest tunduvalt rohkem. Biden edestab Trumpi kindlalt ka häälte koguarvus (5,3 miljoniga), ehkki see ei määra Valgesse Majja pääsemisel midagi.

Ajal, mil häälte lugemine toimub veel vaid üksikutes osariikides, on seis Trumpi jaoks kehv. Ta väidab jätkuvalt, et valimisi kahjustas laiaulatuslik pettus, ent seni pole vabariiklane seda kuidagi tõestanud. Tema meeskond on algatanud mitmetes osariikides valimistulemuste vaidlustamiseks kohtuasju. Kuna Trump keeldub Bideni võitu tunnistamast, pole saanud demokraadi meeskond üleminekuprotsessi alustada.