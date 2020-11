EKRE siseministrikandidaat on Alar Laneman

Alar Laneman on taasiseseisvumisjärgse Eesti Kaitseväe üks ülesehitajaid, teatas EKRE pressiteates. Ta on Kaitseväes teeninud mitmete üksuste ja asutust juhina, olles 2002–2007 kaitsejõudude peastaabi ülem. Pärast kaitseväeteenistust on Laneman osalenud kodumaise kaitsetööstuse alaliidu loomisel ning töötanud lahingroboteid tootvas ettevõttes MILREM. Alates 2019. aastast on Laneman Riigikogu liige. Ta on lõpetanud Rootsi Kuningriigi Sõjaväeakadeemia (2001) ja Kaitseuuringute Kolledži Londonis (2008).