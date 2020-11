VIDEO | Politsei peatas maanteel liiga aeglaselt sõitnud auto 

Liiklusjärelevalvekeskus jagas politseiauto pardakaamera videot, millel on näha, kuidas maanteel sõidab lubatud piirkiirusest aeglasemalt liikuv sõiduauto. Aeglaselt liikuva auto taha oli tekkinud juba üle kümnest sõidukist koosnev kolonn.

"Kui liigud lubatust aeglasemalt ja sinu taha on kogenud möödasõiduvõimalust ootavad sõidukid, leia võimalus aitamaks neil sinust ohutult mööduda. Kui neid sõidukeid on mitmeid, võib mõni "kannatamatu" autojuht põhjustada oma tegevusega väga ohtliku olukorra nii sulle kui teistele kaasliiklejatele," hoiatatakse liiklusjärelvalve Facebooki lehel.

Liiklusseaduses on kirjas, et kui sõidutee laius, kulg või seisund koos tiheda vastassuunaliiklusega ei võimalda aeglasest sõidukist ohutult mööda sõita, peab sellise sõiduki juht vähendama kiirust ning vajaduse korral hoidma esimesel võimalusel võimalikult tee äärde, et tema taha kogunenud sõidukid pääseksid ohutult mööda.