Eesti sai uue ükssarviku: pärast megatehingut ületab Pipedrive'i väärtus miljardi 

„Vähemalt 50 inimest võivad nüüd saada ingelinvestoriteks. Meil oli see, et kuni 250. töötajani jagasime opotsioone. Algusajal, kui raha oli vähem, siis küsisimegi töötajatelt, kas nad soovivad optsioone ja vähem palka. Paljud valisid selle,“ rääkis Ragnar Sass Ärilehele, et vähemalt poolsada inimest said ühe hoobiga finantsilise vabaduse.