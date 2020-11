Seisukoht | On aeg mask ette panna! 

Eestlastest sai sel kevadel-suvel tõenäoliselt üks maskipõlglikumaid rahvaid kui mitte maailmas, siis Euroopas kindlasti. Aga väike meenutus kevadest: isegi terviseamet rääkis toona, et ega maske polegi väga vaja kanda. Tõsi, hiljem ameti jutt muutus.

Teisipäeval kehtestas valitsus Eestis maskikohustuse. Või kas ikka kehtestas, sest nagu teemasse süvenedes selgub, on maski kandmine nüüd ühissõidukis, poes, kontserdil, teatris ja kinos pigem rangelt soovituslik. Ei trahve, ei karistusi.

Sotsiaalmeediast võib juba lugeda reageeringuid stiilis „ah mul kodus kapi peal üks vana mask on, kui nõutakse, panen taskusse ja vajadusel ette“. On üsna tõenäoline, et valitsuse leebevõitu soovitus maske populaarseks ei tee. Seega varem või hiljem tulevad ikkagi trahvid.