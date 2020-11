Juhtkiri | Mida ja kuidas tohib rahvas arvata? 

Ütleb ju põhiseaduski, et rahvahääletuse otsus on riigiorganitele kohustuslik. Niisiis peab igale hääletusel osalejale olema kõhklusteta selge, millele ta oma õnnistuse annab. Kas üksnes küsimusepüstitusest loeb aga välja kõike seda, mis vähemalt EKRE esimehe ja rahandusminister Martin Helme sõnul jah-vastuste ülekaalu korral juhtuma hakkab?

Ehk siis: kehtima jääb praegune perekonnaseadus, võimuliit algatab põhiseaduse muutmise ning kohtutel keelatakse koheselt kooseluseaduse rakendamine (mis siis, et registreeritud kooselu ja abielu pole üks ja seesama)? Mis juhtub aga siis, kui rahvahääletuse tulemus on „ei“? Sel juhul tekkivat võimalus perekonnaseaduse muutmiseks ja kooseluseaduse rakendamiseks. Kas Helme tõlgendusega nõustuvad kõik koalitsioonierakonnad?

Ja pangem tähele – Helme sõnul realiseeruvat kooseluseaduse rakendamise võimaluski tõenäoliselt mõne teise valitsuse ajal, praegune koalitsioon aga kindlasti midagi muutma ei lähe. Kas pole see mitte ülestunnistus, et valitsus ei tegutse mitte rahva – kelle tahet ollakse valmis eirama, kui see ei lange kokku võimuerakondade endi kavatsustega –, vaid eelkõige iseenda huvides? Kuidas saab see seltskond edaspidi tõsimeeli rääkida midagi rahva esindamisest? Kas poleks sel juhul ausam siduda hääletus ametlikult valitsuse usaldusküsimusega, olgugi et opositsioon ja parlamendivälised jõud teevad seda sisuliselt niigi?