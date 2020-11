Eesti uudised SUUR HÄDAKISA: miks Omniva ikkagi Saaremaalt iga kolmanda postkasti ära viis? Keit Paju , täna, 16:26 Jaga: M

Foto: Aldo Luud

Kolmapäeval ilmus ajalehes Saarte Hääl artikkel pahandavast saarlasest, kes lapselapsele sünnipäevakaarti postitama minnes avastas, et kirjakasti, kuhu see panna, enam polegi! Selgus, et Omniva ehk Eesti Post otsustas Saare- ja Muhumaalt ära viia 47 kirjakasti, seejuures harvendamisest ette ei teatatud. Omniva sõnul alustati kirjakastide võrgu korrastamisega juba kolm aastat tagasi ning ka artiklis kõnealune kirjakast viidi minema juba pool aastat tagasi.