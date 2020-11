MÄLUMÄNG | Kas sina teadsid Eesti kohta neid huvitavaid fakte? 

On tõeliselt turvaline ja harjumuspärane haarata telefoni järele ja guugeldada, kui on vaja midagi välja uurida. Kodanikupäeva viktoriini küsimused on koostatud aga nii nutikalt, et lihtlabaselt guugeldades neile vastust ei leia. Vaata, kui paljuks oled võimeline ilma Google-päästerõngata.