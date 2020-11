Eesti Post tunnistab: peame postkontoreid sulgema, sest suur osa töötajatest on eneseisolatsioonis 

Omniva kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist Anette Lõhmuse sõnul reageeritakse koheselt kõigi meetmetega, kui selgub, et mõni töötaja on haigestunud või võimalik lähikontaktne. “Reageerimine tähendab seda, et viime kohtadel (näiteks postkontor) läbi desinfitseerimise ja põhjaliku puhastuse ning suuname võimaliku lähikontaktsusega töötajad eneseisolatsiooni,” selgitab ta.

Kuna postkontoris puutuvad sama vahetuse töötajad üksteisega paratamatult kokku, tulebki koroonaohu korral isolatsooni jääda kogu tiimil. Sellistel puhkudel leitakse asendustöötajad teistest postkontoritest, et tagada võimalikult paljude postkontorite lahtiolek. Selline töötajate roteerimine mõjutab aga omakorda postkontorite tööaega. Osad postkontorid töötavad lühendatud tööajaga, osad väiksemad postkontorid pannakse ajutiselt kinni. Võimaliku lähikontaktsuse korral viiakse postkontoris läbi desifinitseerimine ja puhastus, mistõttu tuleb postkontor samuti lühiajaliselt sulgeda.

Lõhmuse sõnul on koroonaviiruse leviku tõttu kõige suurema paugu saanud Tallinna ja Harjumaa postkontorid, mis on loogiline, kuna seal avastatakse päevast päeva ka enim koroonapositiivseid. Näiteks eile, 11. novembril oli suletud Pärnu maanteel asuv Finest postkontor, kuna postkontori põhitiim oli võimaliku lähikontaktsuse tõttu isolatsioonis ning ruumidele tehti põhjalik puhastus.

Finesti postkontori asendustöötajad tulevad aga Toompea kontorist, mistõttu töötab Finesti postkontor ajutiselt lühendatud tööajaga ning Toompea postkontor on hoopis suletud. Töötajate eneseisolatsiooni itõttu on suletud ka Toompuiestee postipunkt. Lõhmuse sõnul töötab Finesti kontor esmaspäevast taas pikemalt ning ka Toompea postkontor on avatud tavapärastel aegadel. Värsket infot postkontorite lahtiolekuaegade kohta saab SIIT.

Lõhmuse sõnul on Eesti Post seni asendamistega hakkama saanud, kui aga uute nakatumiste ja lähikontaktsete arv jätkuvalt kasvab, siis võib see kaasa tuua suuri väljakutseid postiasutuste lahti hoidmisel. “Peame ulatuslikumalt piirama postiasutuste lahtiolekuaegu, osad postkontorid ajutiselt sulgema ning leidma muid lahendusi teenuse osutamiseks,” tunnistab ta.

“Oleme juba värvanud uut tööjõudu, et tagada kliendile kõige olulisem – saadetiste kättesaamine. Anname endast parima, et tagada postiteenus, aga olukord võib paratamatult kaasa tuua muudatusi ja piiranguid teenuse osutamisel. Loodame siin meie klientide mõistvale suhtumisele,” tõdeb ta, lisades, et kliendid saavad postkontori töötajate tervist hoida distantsi hoides ja maski kandes.

Tallinnas valmistatakse ette ka ajutiste pakiväljastuspunktide avamist ning Eesti Post soovitab hetkel pakkide tellimiseks ja saatmiseks kasutada pakiautomaate. “Need asuvad õues, kus inimesi on vähem ja nakatumise risk on madalam. Pakiautomaatide puutetundlikke ekraane puhastatakse regulaarselt, kuid automaati saab kasutada ka ühiskasutatavate pindadega füüsiliselt kokku puutumata: Omniva pakiautomaadi ekraan toimib ka kinnastega ning kauba eest tasumisel on kõikides automaatides võimalik kasutada kontaktivaba viipemakset,” põhjendab Lõhmus.