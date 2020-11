Türkmenistani president püstitas lemmikkoerale hiiglasliku kullast monumendi 

BBC teatel asub kuue meetri kõrgune kuju Asgabatis riigiteenistujate elamurajoonis. Sellele on lisatud ka LED ekraan, millelt näeb koeratõust erinevat videomaterjali. Riikliku meedia teatel peegeldab kuju türkmeeni alabai „uhkust ja enesekindlust“.

Alabai on Kesk-Aasia lambakoera Türkmenistanis arendatud tõug, mis on kantud ka riigi rahvuspärandisse. Uhke monument pole sugugi esimene kord, kui president Berdõmuhhamedov alabai vastu austust näitab. Näiteks möödunud aastal pühendas ta neile raamatu.

Berdõmuhhamedov kinkis alabai tõugu koera ka Putinile. Foto: AFP/Scanpix

Suursuguse kuju püstitamisele vaatamata on valdav osa Türkmenistani elanikkonnast vaesunud. Pressivabaduse organisatsiooni RSF hinnangul on riigis isikuvabadustega kehvemad lood kui isegi Põhja-Koreas. Pole teada, kui palju selline ilmselt puhta kullaga kaetud ausammas raskes seisus riigile maksma läks. Türkmenistani riigipea on ka varem äärmiselt kulukaid projekte korraldanud.