Mart Soidro | Max Laosson – rahvuskonservatiivide malakas 

Olgu kohe algatuseks öeldud, et mulle kirjandusteadlase Maarja Vaino artiklid meeldivad. Pahatihti pole ma küll autori kõigi väidetega nõus, aga põnev on kaasa mõelda. Vaino raadiosaated („Vasar”, „Loetud ja kirjutatud”) vääriksid aga omaette käsitlust – neid võib jäädagi (üle)kuulama.

Maarja Vaino on rahvuslik-konservatiivse liini esindaja, keda peavoolumeedias võib paraku vaid ühe käe näppudel üles lugeda. Tore, et Mihkel Mutt on taas lehes kirjutama hakanud, nad kahekesi ongi kaks mu lemmikkolumnisti konservatiivide seast.