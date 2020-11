Mailis Reps abielureferendumist: võib-olla vorst ei meeldi, aga väljasorteeritud sisikonnatükid olid oluliselt ebameeldivamad  

Ta rõhutas, et referendum ei tohi olla kedagi diskrimineeriv ja kedagi alavääristav ning seal ei tohi olla ühtegi muud poliitilist sõnumit kui see, mida küsitakse.

"Vorsti tegemisel see vorst võib-olla ei meeldi, aga kõik need sisikonna tükid, mis seal vahepeal välja sorteeriti, olid oluliselt ebameeldivamad. Kuni teatud vähemusõiguste reaalne piiramine. Meie põhimõte oli, et me ei tohi ühegi järgneva sammuga ühtegi vähemust reaalselt diskrimineerida, aga rahvahääletus ei ole kedagi diskrimineeriv. "