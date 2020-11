OHUSTATUD LIIK: hiljuti avastatud primaati ähvardab juba väljasuremine 

Esimesi tõendeid uue liigi kohta ei leitud tegelikult mitte loodusest, vaid Londoni loodusmuuseumist, kirjutab France24. Muuseumis tehtud geenianalüüs näitas, et seniavastamata liik eksisteeris piirkonnas ka enam kui saja aasta eest, mil Myanmar/Birma oli alles Briti koloonia. Mombergi meeskonna kogutud väljaheiteproovid vastasid muuseumi leiule, mis tõestas, et loom elab endiselt metsikus looduses.

Teadlased kohtasid primaate esmakordselt 2018. aastal. Neid hämmastas eelkõige looma iseloomuliku värvi ja mustriga karvkate. Olles nüüd teadlikud Popa languri väikesest populatsioonist, on eksperdid seisukohal, et kiirelt on vaja täiendavaid väliuuringuid ja kaitsemeetmeid.

21. sajandil on avastatud mitukümmend senitundmatut primaadiliiki. Paljud geneetilised analüüsid on näidanud, et välimuselt sarnased liigid on tegelikult erinevad.