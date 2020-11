Koroonaviirusega nakatunud Ukraina president viibib haiglas 

Presidendi pressiesindaja teatas Reutersile, et positiivse testitulemuse saanud Zelenskõi läks algselt koju, ent otsustas siiski hiljem end Feofanija haiglasse sisse kirjutada – et nõuetekohases isolatsioonis viibida ja teiste nakatamist vältida. „Seal on patsientidele paremad tingimused. Pole midagi tõsist,“ selgitas kõneisik.

Koroonaviiruse levik muutus Ukrainas taas kiiremaks septembri lõpus. Uute nakatunute arv on püsinud oktoobris ja novembris kõrgel, mistõttu on valitsus karmistanud vähemalt aasta lõpuni kehtivaid piiranguid. Neljapäevase seisuga on Ukrainas tuvastatud enam kui 500 000 nakatunut ja üle 9150 surmajuhtumi. Viimase nädala jooksul on iga ööpäevaga lisandunud umbes 10 000 uut haigusjuhtumit.