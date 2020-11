VIDEO | Siseministri kandidaadid on endiselt saladuseks. Martin Helme: kõik senised spekulatsioonid on valed 

Lisaks palub valitsus kõigil kanda maske. Terviseamet jälgib tuleval nädalal, kui hästi see valitsuse tungiv soovitus toimib. Ratas seletas, et täna veel pole maskikandmine kohustuslik, vaid valitsus esitab väga jõulise ja tungiva soovituse. „Eks terviseamet teeb visuaalseid jälgimisi. Kui keegi nüüd ptleb, et ta ei pane maski, siis ta ei pane maski. Ja me ütleme, et lapsed ja kõik need, kellel on see meditsiiniliselt vastunäidustatud, ei pea ka seda maski kandma. Kui maskikandmine oleks kohustuslik, siis kaasneks tõesti selle eiramine sanktsioone. Praegune olukord veel nii kaugel pole,“ selgitas Ratas.

Martin Helme lisas märkusena, et ei tasu ka loota, et ainult maskidega viiruse kontrolli alla saab. „Siin on veel aspekt, et peame üle vaatama suuremad rahvakogunemised. Kas me tahame, et meist saaks selline riik, kus politsei kimbutab kodanikke maskiteemal? Ei taha,“ rääkis ta.

Valitsus eraldas sotsiaalministeeriumile 4,8 miljonit eurot lisaraha, mis peaks minema koroonaviiruse testimise efektiivsemaks muutmiseks. Tanel Kiik täpsustas, et selle raha eest hangitakse juurde nii PCR kui antigeeni teste. Sotsiaalminister seletas üle selle, et seni on terviseamet statistikas välja toonud iga inimese kohta ühe testi. See tähendab, et kui keegi tegi kevadel koroonatesti siis see läks arvesse esmase testina ja nüüd sügisel tehtud test kprduvtestina. Iga päev avaldatavas koroonastatistikas on seni kajastunud just esmased testid, seega kui keegi kevadel testi teinud inimene nüüd sügisel positiivse testi sai, siis see statistikas ei kajastunud. Kiige sõnul hakkab terviseamet edaspidi välja tooma kõiki tehtud teste ja hakkab arvestama eeltoodud olukordi erinevate juhtumitena. „Ma arvan, et see oli vajalik muudatus sisse viia. Kevadel oli meil testimise loogika teine. Siis võisid statistikas kajastunud kolm testi tulla kõik ühelt ja samalt inimeselt. Nüüd me enam nii palju korduvteste ei tee,“ seletas Kiik.

Rahvahääletus tuleb

Peaminister Ratas kinnitas, et tuleval kevadel tuleb abieluteemaline rahvahääletus. „See on üks koalitsioonilepingu punkt. Viimastel päevadel oleme tegelenud tehnilisemate küsimustega, et kuidas seda ohutult korraldada,“ seletas peaminister.

Ratas kinnitas veel, et valitsuse lauale on jäänud üks küsimus, mille üle arutletakse, kuid seda ta veel kindlalt ei avaldanud.