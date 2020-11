LINNALUBA EI SAA: kaitsevägi määrab koroonaviiruse tõkestamiseks lisapiiranguid 

„Kaitsevägi on osa ühiskonnast ja me vastutame viiruse leviku tõkestamise eest Eestis sama palju kui teised. Selles valguses saab lähiajal kindlasti olema piiratud linnakute ja avaliku ruumi vaheline liikumine,“ ütles kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti.

Kogu kaitseväes on kasutusele võetud rangemad meetmed viiruse leviku tõkestamiseks. On rakendatud distantsi hoidmine, maskide kandmine, isikukaitse- ja hügieenivahendite kasutamine. Ülemad on saanud ülesande koostada võimalik kaugtööplaan ning koosolekud toimuvad virtuaalselt. Ajateenijatele väljalubade andmine on hetkel üksuste ülemate otsustada, kes teevad seda vastavalt olukorrale ning väljaõppeplaanidele.