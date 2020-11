VÕIDUJANU JA HASART KERGITAVAD METSA HINDA: millised oksjonid toimuvad Timber.ee metsaoksjonikeskkonnas? 

Raieõiguste oksjonid

Raieõiguste oksjonitel on metsaomanikel võimalik müüa oma maa pealt eri tüüpi raieid nii, et maa jääb omanikule alles tuleviku tarbeks. Raieiõigusi saavad osta ASi Timber põhjaliku taustakontrolli läbinud ettevõtted, kelle käekiri metsas, maksekäitumine ja ajalugu on puhas. Hetkel on selliseid ettevõtteid Eestis umbes 200 ja kõik nad jälgivad Timber.ee oksjonikeskkonda igapäevaselt. Kuigi Eestis registreeritud metsafirmasid võib olla rohkem, ei ole kõik kindlasti sellised, kelle töö eest metsas me vastutada julgeks. Meie tiheda sõela on läbinud vaid parimad ja tublimad, keda oksjonikeskkonnas pakkuma lubame. Paljude metsafirmade omanikud või juhid on meile väljastanud tagatiseks ka eraisikukäendused summas 100 000 – 300 000 eurot, mis tagab selle, et kõik võimalikud probleemid saavad peale raietööde lõppu kindlasti lahendatud.

Meie jaoks on väga oluline, et me ei lubaks kliendi metsa toimetama ühtegi ettevõtet, kes ei tegutseks korrektselt, ei järgiks seadusi või metsamajandamise head tava. Kuna maa jääb peale raietöid metsaomanikule alles, on väga oluline, et raietööd oleksid teostatud korrektselt, järgides kõiki metsanduse eeskirju. Metsatööde järelvalvet teostab Keskkonnainspektsioon ja tellides metsas raietööd või müües raieõiguse otse mõnele oskamatule metsafirmale, võib hilisemalt metsaomanikul tekkida probleeme nii maa seisukorra taastamise kui ka Keskkonnainspektsiooni menetlusega.

Raieõiguse müük oksjonil on metsaomanikule tulusaim ja mugavaim viis oma metsa majandamiseks. Alternatiivide, nagu „väljatuleku peale“ metsafirmaga kokkuleppe tegemise või ise raietöö teostamise puhul jääb risk metsast tuleva sortimendi ja mahu osas metsaomaniku kanda. See tähendab, et tegelikud kogused, mis metsaomanik metsast saab, võivad olla oodatust väiksemad, kuid metsafirma saab oma tööraha sellegipoolest kätte ega riski millegagi. Korrektselt tegutsev ja motiveeritud metsafirma oskab sama metsa majandada tunduvalt paremini ja realiseerida materjali niiviisi, et sealt saadav tulu on tunduvalt suurem. Täpsetest numbritest, kuidas iga euro võib anda suure vahe metsaomanikule, võid lugeda meie artiklist: „Kuidas metsaomanik teenust tellides parimast hinnast ilma jääb”

Raieõiguste oksjonil on positiivne külg ka metsafirmade jaoks. Timber.ee oksjonikeskkonnas avaldatakse raieõiguste oksjoneid igapäevaselt ja metsafirmad oskavad oma plaanides selle mahuga arvestada. Samuti on metsafirmadele teada, et metsaomanikud on oma raieõigust oksjonile pannes müügiotsuses kindlad ja seda kinnitavad korrektselt vormistatud dokumendid. Rohkem läbirääkimisi või ajamahukat kauplemist metsaomanikuga pidama ei pea. Nii ei ole metsafirmal muud vaja teha, kui tutvuda pakutava metsaga ja oksjonil oma kõrgeima hinna pakkuma. Selliselt säästab metsafirma aega ja raha ning saab keskenduda oma põhitööle.

Raieõiguste oksjoneid viime läbi internetis, Timber.ee oksjonikeskkonnas klassikalise ehk inglise oksjoni vormis. Selle põhimõte on lihtne – kõik raieõiguse oksjonil osalejad saavad kahe nädala jooksul pakkuda üksteisest kõrgemat hinda. Viimase ning kõrgeima hinna pakkuja on oksjoni võitja.

Metsa raieõiguse oksjoni puhul mõjutab selle hinda metsast saadav materjal, raie teostamise keerukus ja materjali turustamise võimalused. Kui oksjonil osalejaid on mitmeid ja hind kerkib kõrgele, leitakse viisid ka raiejäätmete ja muu vähemväärtusliku realiseerimiseks ehk piltlikult iga käbi ja oks läheb kaubaks. Seeläbi kasvab ka metsaomaniku saadav tulu metsast.