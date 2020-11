Seisukoht | Tänak langes troonilt! 

See ei ole Tänaku saavutuse pisendamine – aastatepikkuse töö ja vaevaga teenitud MM-tiitel tuli temale ja kaardilugeja Martin Järveojale mullu igati õiglaselt –, aga kui Eesti on rallihull, siis maailmamastaabis on WRC ikkagi sügavalt nišiala. Vormel-1 on… Noh, VORMEL-1! Seal on üle elatud Schumacheri ja Vetteli ülemvõimuaastad ja F1 väljub lähitulevikus ka praegusest Hamiltoni triumfiperioodist ikkagi maailma kõige kuulsama võidusõidusarjana.