Haus galeriis avati eksootiliste tühermaade näitus „Koha mälu III“ 

Jaan Elken on öelnud, et nii nagu ei olnud ta stiilipuhas hüperrealist 1970-ndatel, pole ta puhast tõugu abstraktsionist ka praegu. Kunstniku jaoks on realiteedi mõiste intrigeeriv ja veidi nihkes tavakeeles kasutatava realiteedi/reaalsuse arusaamaga. Maalikunstniku kujundisüsteem (pintslilöögid, koloriit jmt.), teatud isikupärased meetodid pildilise reaalsuse ülesehitamiseks ja esteetiline propaganda ongi tema realiteet, tegelikkus või siis üli-tegelikkus – hüperreaalsus.



Jaan Elken: „Teelolek nii otseses kui ülekantud tähenduses on minu kui kunstniku autoripositsiooniks juba aastakümneid, sirgete teede kõrval hindan keerulistes urbaansetes struktuurides avalduvat loogikat ja rütmi, looduslike kivikõrbede kõrval näen ülevust ka urbanistlikes konglomeraatides. Abstraktse kunsti võttestikku ülimaks pidava kunstnikuna tahan olla loodusvormidega sarnaste faktuuride/vormide (taas)looja – mitte kopeerija. .. Seega rääkida minu puhul abstraktsusest on ilmne liialdus, ajendid ja õhustik viitavad alati konkreetsetele sündmustele, struktuuridele, kas-või vaid psüühiliselt läbielatust pärit mälufragmendile. Räägin oma maalidel aistingutest ja vaistudest, kuidas asju tajun. Need on vägagi konkreetsed. Ei midagi abstraktset, kuivõrd on muidugi kogu kunst „abstraktne“, „tinglik“, „märgiline“…