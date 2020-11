SKANDAAL: peagi avaldatav raport kirjeldab väidetavalt Austraalia eriväelaste sõjakuritegusid Afganistanis 

Austraalia peaministri Scott Morrisoni sõnul avaldatakse uurimisaruanne järgmisel nädalal. Ta sõnas, et soovib riiki ette valmistada „pikaks ja vaevaliseks teekonnaks“, arvestades süüdistuste tõsidust ja võimalikke kuritegusid. Morrison kinnitas, et loob sõltumatu järelevalve kolleegiumi, et anda inimestele kindlustunne, et Austraalia kaitsevägi tegeleb neli aastat kestnud uurimise käigus väidetavalt avastatud sõjakuritegude lahendamisega.