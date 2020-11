EBOLA TSAAR: Joe Biden nimetas tulevaseks personaliülemaks kauaaegse abilise 

Kolmapäevases avalduses kiitis Joe Biden Ron Klaini põhjalikke ja mitmekesiseid kogemusi. „Ron on olnud mitmete koostööaastate jooksul minu jaoks hindamatuks abiliseks. Me päästsime koos Ameerika majanduse ajaloo ühest halvimast langusest 2009. aastal ja hiljem, 2014. aastal alistasime tõsise rahvatervise hädaolukorra,“ sõnas Biden. Ta lisas, et tal on Valges Maja personaliülemana vaja täpselt sellise kogemuse ja töövõimega abilist. Klain mainis, et Bideni alluvuses teenida on talle suureks auks.