Kohtu esimees kritiseerib haldustrahvimenetluse eelnõu 

Kaljumäe teatab vastuses justiitsministeeriumile, et analüüsitava eelnõuga kavandatav halduskohtute pädevusse antav uus vaidluste liik ei ole olemuslikult sarnane halduskohtute pädevusse praegu kuuluvate vaidlustega, vaid on lähedasem pigem maakohtute pädevuses olevate karistusõiguse asjadega. „Kuna tegemist on halduskohtulikus õigusemõistmises uut laadi menetlusega, eeldab selliste vaidlustega tegelema asumine eelteadmisi, kuid halduskohtunike teadmised haldustrahviõigusest on seni saadud vaid üldisemate arutelude käigus,“ ütleb ta. Kavandatava regulatsiooniga antakse halduskohtute pädevusse uut liiki kohtuasjad, mis Kaljumäe sõnul vaieldamatult suurendab halduskohtute töökoormust. „Eelnõu seletuskirjas puudub analüüs, mil määral halduskohtute koormus suureneb ning mil määral see toimub maakohtute koormuse vähenemise arvel. Seletuskirja väide haldusasjade langustrendist ei ole täpne. Pigem näitab viimase aja statistika haldusasjade arvu väikest tõusu,“ teatab Kaljumäe. Samas ei ole veenev seletuskirjas märgitu, et koormuse kasvu võiks leevendada töö lihtsustumine mõne aja möödudes tõendite ristkasutuse ja asjade ühte menetlusliiki koondumise tulemusena. „Lisaks mõjule kohtunike koormusele kaasneb ka mõju kohtuametnike ressursile ning eelarvele, mida kohtu esimehele teadaolevalt ei ole eeloleva aasta I ja II astme kohtute eelarve koostamisel arvestatud.“