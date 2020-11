Kalle Käsper | Suukorvidest 

Nüüd on viimane tees kahtluse alla sattunud.

Jaa, paljudes maades on mask kohustuslik, kuid – võrrelge näitajaid – on see nende riikide olukorda nakatumiste osas paremaks teinud? Mitte midagi taolist. Niisiis on üpris ilmne, et tegemist on üksnes valitsuste „enesekaitsetaktikaga“ – et keegi ei saaks neid süüdistada selles, et nad pole midagi epideemia vastu ette võtnud.

Meie spetsialistid on mitmel korral väitnud, et puudub teaduslikult põhjendatud baas, mis õigustaks maskikandmise kohustuslikuks muutmist.

Päris kindlasti võib öelda seda, et maskikandmisel on negatiivsed kõrvalmõjud. Mask lööb segi hingamise, see omakorda nõrgestab organismi, ja organismi nõrgenemine võib viia nakatumisele või sellele, et haigus kulgeb raskemal kujul.

Ma ei räägi sellest, et mask – kui see pole just Veneetsia karnevalimask – on ebaesteetiline nähtus, mis kõige enam meenutab suukorvi.

Või sellest, et muutub keeruliseks isiku identifitseerimine, mis võib viia kuritegevuse kasvule.

Mõelgem loogiliselt – kui mask tõesti aitab nakatumise vastu, siis võivad kõik, kes nakatuda kardavad, selle endale ette panna, ja küsimus on lahendatud. Kuid milleks sundida maski kandma neid, kes nakatuda ei karda või seda isegi äkki soovivad – et põdeda haigus läbi enne, kui saabub varakevad, mil pikast talvest nõrgestatud organism on suuremas ohus?