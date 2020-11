LOE TÄISPIKKUSES | Andres Kuusk pitsitas „Esimeses stuudios“ Martin Helmet: kuidas tort maitses? Kas Kaja Kallas on Sauron?

Kaja Kallas on siis Sauron?

Jaa, ma ütleksin... [naerab] Sauron on võibolla natuke palju talle öelda. Sauron oli ikkagi...

Mordori valitseja.

...väga toimekas ja tõhus ja edukas. Kaja Kallase kohta seda öelda ei saa. Mida võib Kaja Kallase kohta öelda, et seni, kuni Kaja Kallas on peamise opositsioonilise erakonna juht, Eestis normaalset poliitilist õhkkonda ei teki. See hüsteeriatasand, milleni tema on kruttinud nii enda erakonna kui suure osa Eesti ühiskonnast, on totaalselt irratsionaalseks muutunud. See lahmimine ja sahmimine, millega tänane opositsioon on tegelenud viimased poolteist aastat, see ongi see ühiskonna lammutamine ja lõhestamine, mida nad teistele kogu aeg ette heidavad.

Kuulge, ega te ise ka just Frodo või haldjas ole. Aga ma üllatan teid ka. Nädalavahetuse kõne, mida te alguses mainisite: "Iga päev, kui me oleme võimul, taastoodame iseenda edasist võimulolemist läbi väga erinevate asjade." Sellest jutust kumab ikka väga tugev Sõrmuse kutse läbi.

Heh. See on ju puhas tõsi, et kui sa oled edukalt võimul, mitte lihtsalt ametis ega tiksu oma ametis ega arva, et see, et sul on autojuht ja lindilõikaja, teeb sust valitseja. Vaid päriselt teed seda tööd, et oma poliitikat ellu viia ja kujundada ühiskonda selliselt, nagu sinu mandaat valijatelt on küsitud. See tegelikult suurendab sinu võimalust järgmistel valimistel edukalt esineda. Jah, võim taastoodab iseennast.

Koalitsioon suitsetas esmaspäeval rahupiipu. Mis see lõpptulemus siis on, leppisite kolmekesi kokku, et USA on demokraatlik riik?