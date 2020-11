Andres Kuusk pitsitas "Esimeses stuudios" Martin Helmet: kuidas tort maitses? Kas Kaja Kallas on Sauron? 

Ei, ma arvan, et see kindlasti ei ole meie taktika. Ma väikse kirjelduse teha. Meil oli esmaspäeval koalitsiooninõukogu, nagu igal esmaspäeval. Loomulikult olid arutelul ka päevakajalised teemad. Üks meie koalitsioonikaaslastest ütles, et ei, meil on ju hea koalitsioon ja tore on koos valitsega, aga kui te oleksite vähem pöörased. Mina ütlesin, et kahju, et te ei oska rõõmu tunda sellest, et on niisugune pöörane tegevus. Ju see stiilivahe on nähtav ja ju see stiilivahe on koalitsioonikaaslastele ka kurnav.