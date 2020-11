Kodakondsusega pahuksis olnud Abhaasia eestlase Alli Rutto passi pikendati kümneks aastaks 

"Kõige parem lahendus oleks muidugi see, et ema saaks uuesti passi, mis on maksimaalse tähtajaga, mis on kümme aastat. Halvem stsenaarium on see, et me oleme jälle aastas 2018, kus me kirjutame terve hunniku kirju, argumente, millele me saame vastuseid, et ei saa, et ei ole ette nähtud ja nii edasi. Tõenäoline stsenaarium, et võib-olla antakse jällegi nii-öelda tähtajaline pass kaheks aastaks või aastaks; öeldakse,et keegi sellega ikkagi valitsuses tegeleb," rääkis poeg Arnold.