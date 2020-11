Poliitika Mart Helme: „Ma ei kandideeri presidendiks. Ja spiikri töö oleks minu jaoks kohutavalt tuim.“ Rainer Kerge , täna, 21:30 Jaga: M

Foto: Robin Roots

„2021. aasta teine pool saab olema koalitsioonile väga keeruline. Kui me selle üle elame, läheme lõpuni välja ja ma ütleks, et praegu on kõikidel osapooltel tahe lõpuni välja minna,“ teatab Mart Helme, EKRE looja ja juhtpoliitik, kes pani sel nädalal maha siseministri ameti ja siirdus riigikokku.