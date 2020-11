Politsei uurib kurikuulsa ERIALi hoiu-laenuühistu miljonipettust  

KRIMINAALNE: On alust kahtlustada, et tänavapildist tuttav ERIAL tekitas hoiustajatele vähemalt miljoni euro eest kahju. Foto: Merilin Ulm

Juulis kirjutas Õhtuleht, et hoiu-laenuühistu ERIAL on rikkunud seadust, andes enda juhtidega seotud ettevõtetele suurt laenu. Ühistu kinnitas, et see on pole tõsi ning kaebas ajalehe kohtusse. Kolmapäeval teatas aga riigiprokuratuur, et ERIALi kahtlustatakse tõepoolest oma looja taskute vähemalt miljoni euroga polsterdamises!