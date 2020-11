Bush vs. Gore, Trump vs. Biden: mis on seekord teisiti? 

Kuid on hoopis valijameeste süsteem, mis tähendab seda, et igal osariigil on vastavalt rahvaarvule teatud number valijamehi, kes siis valimiste järel kogunevad ja oma hääle annavad. Igas osariigis peale Maine'i ja Nebraska, kes on oma seadusi paindlikumaks muutnud, kehtib „võitja võtab kõik“-põhimõte. Kokku on valijamehi riigi peale 538. See tähendab, et niipea kui ühel kandidaadil saab nopitud piisavalt osariike, et pälvida 270 valijamehe hääled, kuulutab meedia ta võitjaks. Seepärast ongi USA presidendivalimiste võitja reeglina – mitte ainult tänavu! – enne viimase hääle lugemist juba välja kuulutatud.