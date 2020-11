Juhtkiri | Vaba raha ihaldavad ka kelmid 

Kuidas on see võimalik ja kas näilise eduloo taga pole mitte hoopis peen ebaseaduslik skeem, uurivad nüüd õiguskaitseorganid, sest kolm selle hoiu-laenuühistuga seotud inimest peeti teisipäeval kinni, kahtlustatavana investeerimiskelmuses ja omastamises.

Mis võis olla selle eesmärk? Ühe võimaliku seletuse pakub politsei: raha ei investeeritudki, vaid omastati. Lisaks kasutas ühistu skeemi, mis võimaldas neil tütarettevõtte kaudu tegutseda kinnisvaraäris. See aga on hoiu-laenuühistutele keelatud – ikka riskide maandamise ja seega hoiustajate vara kaitsmise huvides.

Paraku on ERIALigi tegevuse puhul ilmnenud, et oma vara kaitsmisesse on hooletult suhtunud ka hoiustajad ise, nõustudes sellega, et volikirjade alusel esindavad neid oluliste otsuste juures näiteks needsamad juhatuse liikmed.