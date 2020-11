ET AINULT KEEGI TEADA EI SAAKS! Imre Rammul survestas ajakirjanikku: „Ma panin oma inimesed teid jälitama!“ 

Tegelikult pöördus noormees psühhiaater Imre Rammuli poole just kirjalikult seepärast, et ta tuli välisriigist ega olnud jõudnud veel telefoni soetada. Arsti üleolev vastus tegi aga niigi hapras seisus noormehe veel enam katki. Tema hea sõber Anneli otsustas, et vestleb Rammuliga edasi ise. Kogenud samuti halba suhtlust, hindas Anneli tohtrit Eesti suurimas patsientide tagasisidel põhineval tervishoiutöötajate andmebaasis Tervisetrend.ee ühe tärniga.