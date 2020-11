PEKINGI RAUDNE RUSIKAS: Hongkongi parlament jääb opositsioonita 

„Täna astume oma ametikohtadelt tagasi, sest keskvalitsuse halastamatu samm diskvalifitseeris meie partnerid ja kolleegid,“ teatas demokraatiameelse parlamendileeri juhtfiguur Wu Chi-wai kolmapäevasel pressikonverentsil. Ta mainis, et kuigi Hongkongi demokraatia pooldajaid ootavad lähitulevikus ees rasked ajad, ei anna nad iial alla. Wu lubas, et kõik opositsioonis olevad parlamendiliikmed esitavad oma lõplikud lahkumisavaldused neljapäeval. Ajakirjanike ees seistes moodustasid protestivad saadikud üksteisel käest hoides inimketi ning skandeerisid, et Hongkong seisab ühtsena. Neljapäeval tuli mõni neist oma lahkumisavaldust üle andma kollase vihmavarju, Hongkongi vabadust hindava elanikkonna sümboliga.