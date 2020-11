PEKINGI MÕJU: Hongkongi parlament jääb opositsioonita 

„Täna astume tagasi oma ametikohtadelt, sest keskvalitsuse halastamatu samm diskvalifitseeris meie partnerid ja kolleegid,“ teatas demokraatiameelse parlamendileeri juhtfiguur Wu Chi-wai kolmapäevasel pressikonverentsil. Ta mainis, et kuigi Hongkongi demokraatia pooldajaid ootavad lähitulevikus ees rasked ajad, ei anna nad kunagi alla. Wu sõnul esitavad kõik opositsioonis olevad parlamendiliikmed lahkumisavaldused neljapäeval, vahendab Deutsche Welle.

Hongkongi valitsus diskvalifitseeris eelnevalt julgeolekukaalutustel neli seadusandjat. See sündis kohe pärast seda, kui Peking võttis vastu uue seaduseelnõu, mis lubab valitsusel kohtusse pöördumata seadusandjaid parlamendist välja heita. Valitsuse teatel ohustasid need neli poliitikut riiklikku julgeolekut – täpsustusi ei jagatud.

Üks tagandatud parlamendiliikmetest Dennis Kwok rääkis ajakirjanikele, et demokraatia nimel võitlemise eest diskvalifitseerimine on tema jaoks auasi. Pekingit toetav Hongkongi valitsusjuht Carrie Lam ütles, et käik oli „põhiseaduslik, legaalne, mõistlik ja vajalik“.