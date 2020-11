HÄÄLED KUULDAVAKS | Välismaalasest geimees: pidin ümber harjuma, et Eestis ei saa avalikult partneri kätt hoida 

„See kurvastab mind väga. Olen pärit riigist, kus julgeksin avalikus kohas käituda nii nagu iga teine paarike,“ räägib Mateo (nimi muudetud). Teda lohutab vaid see, et tal on avatud meelega ja toetavad sõbrad, kes ei hinda teda pelgalt seksuaalse orientatsiooni põhjal. Sama ütleb ta oma töökaaslaste ja partneri perekonna kohta.