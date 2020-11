Rain Lõhmus: meid ootab ees mitmekuune pime keskaeg, ainult maski kandmisest ei piisa 

Lõhmuse sõnul peaks maski kandmise puhul meeles pidama, et kuigi see võib laboritingimustes aidata koroonaviiruse leviku vastu, ei pruugi see praktikas nii toimida. „Kui vaadata teiste riikide kogemust, siis on näha, et maskid üksi ei ole suutnud viiruse levikut kontrolli all hoida. Ma ei ütle, et maske ei peaks üldse kandma. Vastupidi! Lühiajaliselt on nad täiesti omal kohal ja ühistranspordis on neist kindlasti palju kasu, aga paljudes kohtades, kus sul on palju ruumi, seal peaks ikka mõistusega asja võtma,“ seletas ta.

Lõhmus tõdes, et koroona teine laine on käes ja siin pole teha muud kui hakata tervishoiusüsteemi ja haiglapalateid kriisiks ette valmistama. „Miks see laine nüüd algas? Ma usun, et see on hooajaline. See on kõikides põhjapoolkera riikides nii ja nüüd tuleb lihtsalt neli rasket kuud. See pole valitsuse tegemata jätmine või inimeste süü. see on pigem paratamatu. Riigi lukku panek ei ole ka lahendus ja nüüd peabki vaatama, kuhu me tahame edasi jõuda ja mida me selleks teeme. Praegu on kaks lootuskiirt kevade ja vaktsiini tuleku näol,“ ütles ta.