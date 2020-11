Vene koroonavaktsiini arendajad: Sputnik V efektiivsus on 92% 

Ülemaailmne võistlus toimiva koroonavaktsiini loomiseks on täies hoos. Kolmapäeval kuulutasid Vene teadlased vahearuandes, et kohaliku koroonavaktsiini Sputnik V efektiivsus on 92%, vahendab The Moscow Times. Teadaolevalt analüüsiti enam kui 16 000 vabatahtliku (kellele manustati kas vaktsiini või platseebot) seast esile kerkinud 20 haigusjuhtumit.