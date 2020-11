Peaminister Ratas lubaks lapsed pereküsimustes ilma vanema loata psühhiaatri juurde

„Kaks juristi, vähemalt kolm arvamust. Ja ma arvan, et eks seda lõppvastust on üsna keeruline öelda, aga minu tunnetus on, et kui sellel rahvahääletusel öeldakse, et näiteks abielu on mehe ja naise vahel, siis tal loomulikult teatud õiguslik jõud on,“ kommenteeris Ratas. „Kui me läheme veel detailsemaks, siis vaieldakse selle perioodi üle, kui kaua see õiguslik jõud on. /---/ Aga tõesti on neid juriste, kes ütlevad jah, on sidusus või põhiseadusliku normiga sidusus väga tugev. See tähendab seda, et perekonnaseadust näiteks muuta, kus on abielu mehe ja naise vahel, saab ainult, kui teha uus rahvahääletus, mis on teise tulemusega.“