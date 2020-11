OTSEPILT | Jüri Ratas Kaja Kallasele: muidugi võiksime kokku saada! 

Kui praegu on esimesed kolm kodus veedetavat päeva seaduse järgi tasustamata (kevadises kriisis maksis nende eest riik), siis viimased nädalad on räägitud süsteemist, et ajutiselt võiks teisest päevast hakata haiguspäevade eest raha maksma tööandja. „Alates kuuendast päevast peaks hakkama maksma haiguspäevade eest maksumaksja ehk haigekassa,“ selgitas Ratas. „Hetkel seda kokkulepet pole, aga arutelud kindlasti jätkuvad.“

Mis saab aga kriisis kõige valusamalt pihta saanud sektorite toetamisest? „Töötukassas veel vahendeid, et anda palgatoetust, on olemas,“ nentis Ratas, aga lisas, „Me ei tea millal tegelikult see kriis lõppeb, millal tuleb vaktsiin turule, millal on pandeemia läbi. Mingeid reserve on mõistlik hoida.“