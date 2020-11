SKANDAAL! Uus-Meremaa aasta linnu hääletust varjutas valimispettus 

„Oli õnn, et märkasime seda väikest kiivit, kes üritas varjatult 1500 lisahäält koguda,“ sõnas aasta linnu konkursi pressiesindaja Laura Keown. Ta mainis, et kõik kohalikud linnud väärivad võitlusvõimalust – ka see väljasuremisohus väike kiivi, keda ohustavad kiskjad. Sellele vaatamata kinnitas Keown, et nad ei soovi enam petmist näha.