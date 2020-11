Valimised võitnud Joe Biden peab Donald Trumpi jauramist piinlikuks 

Esmakordselt pärast presidendivalimiste võitjaks kuulutamist pikemalt ajakirjanike küsimustele vastanud Biden süvendas kriitikat ametisoleva riigipea suhtes, kes väidab jätkuvalt, et demokraat võitis valimised pettuse abil. Biden ütles, et Trumpi selline käitumisviis ei aita vabariiklase pärandile kaasa, vahendab The Guardian.

Biden rõhutas, et viivitus ei muuda tema plaanitava tegevuse dünaamikat. Siiski ta tõdes, et näiteks traditsiooniliselt valitud presidendiga jagatav luureinfo oleks kasulik. Mõned vabariiklased on aga Bidenit juba tulevase presidendina tunnustanud.