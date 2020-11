President Kaljulaidi koroonatesti tulemus oli negatiivne 

„Kõik on väga hästi. Meil on kantseleis kõik viljandis kohtumisel viibinud inimesed terved. Kõigi testid olid negatiivsed. Tegin ka testi, mis oli samuti negatiivne. Nüüd ei ole muud teha kui oodata ja loota sellele, et statistiliselt iga päevaga jääb haigestumise tõenäosus väiksemaks ning olla kuni pühapäeva õhtuni eneseisolatsioonis, mil möödub üritusest 10 päeva,“ rääkis Kaljulaid raadioeetris. Ta märkis, et kuigi keskmine nakkuse ilmnemise aeg on lühem kui kümme päeva, on tema arvates siiski mõistlik eneseisolatsiooniga lõpule minna, kuna kõik inimesed ei ole ju keskmised. „ Ma teen samal ajal ära ka need töökohtumised, mis olid niikuinii välismaised videokohtumised,“ kinnitas president.

Samal teemal Eesti uudised ENESEISOLATSIOONIS: president Kaljulaid puutus kokku koroonapositiivsega Kaljulaid seletas, et kantseleiga Eestis ringi sõites on nel juba ammu kehtinud reegel, et kõik kohtumised viiakse läbi maskides. „Maski mitte kandmisel ei ole mitte mingisugust õigustust. Sellega harjub,“ rääkis president ja tõi teise ettevaatusabinõuna välja selle, et senste üle laua kohtumiste jaoks on lauad tõstetud nüüd U-kujuliselt, et inimesed istuksid rohkem hajutatult ega oleks rääkimise ajal teineteisega lähedalt vastakuti. „Kui kõik läheb hästi, siis Viljandis need ettevaatusabinõud toimisid,“ lisas ta.

President avaldas lootust, et Eestis ei peaks hakkama maskikohustust kehtestama ja seda kontrollima hakkama. Ta märkis, et kaotused oleksid palju suuremad kui inimesed maski ei kannaks ja küsis, kas Eesti kodanikud on tõesti maski vältimiseks valmis riskima sellega, et ühiskond taas lukku keeratakse. „Inimesed võiks aru saada, et kindlasti on maski kandmisest kasu. Viiruse levikule kaasa see ju ei aita. Mind on päriselt pannud imestama kinodes ja teatrites maski kandmise probleem. Seal ei pea rääkima ja on pime, et keegi ei näe, kas see sobib sulle või ei. Palun kandke kõik makse,“ rääkis ta.