Õiguskantsler palub ülikoolil maskikandmise kohustuse ümber sõnastada  

Õiguskantslerilt on küsitud Eesti kunstiakadeemias kehtestatud maski kandmise ning akadeemiale terviseandmete edastamise kohustuse kohta. „Pole kahtlust, et olete üliõpilastele koroonaviiruse levikuga seotud juhiste andmisel tegutsenud parimate kavatsustega, et kaitsta üliõpilaste ja töötajate tervist ning korraldada tavapärast õppetööd võimalikult mõistlikult. Olen teiega päri, et haridusasutused on seatud keerulisse olukorda, kuna ühest küljest tuleb neil tagada õpikeskkonnas tervisekaitse, kuid teisest küljest pole selge, milline on või peaks olema haridusasutuste voli selle kohustuse täitmisel,“ teatab õiguskantsler Ülle Madise Eesti kunstiakadeemia rektorile Mart Kalmule. „Kuna olete pidanud kaitsemaski kandmise juhiseid soovituslikeks, teen teile ettepaneku sõnastada korralduse punktid ümber nii, et üliõpilastele ja töötajatele oleks üheselt selge nende juhiste soovituslik iseloom,“ kirjutab õiguskantsler. „Selgitada tuleb ka seda, et üliõpilased ei pea ülikooli töötajatele andma enda terviseandmeid.“