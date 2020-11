Prokuratuur vaidlustas volikogu eksjuhi õigeksmõistmise 

Viru maakohus tuvastas Niina Neglasoni puhul, et ta rikkus toimingupiirangut, kuid mitte suures ulatuses. Nimelt võttis ta volikogu liikmena osa koosolekutest, kus arutati OÜga Corrigo seotud teemasid. Sealjuures osales Neglasson hääletusel, millest ta oleks pidanud osaühinguga seotud isikuna taanduma. Kohus rõhutas seoses korruptsioonisüüdistusega, et igapäevases majandustegevuses on isikutevaheliste eraõiguslike tehingute puhul üldisest hinnakirjast erinevate pakkumuste tegemine ja soodsama hinna küsimine tavapärane. Seda ei muuda ka asjaolu, et soodustuse saaja on ametiisik. Selline pakkumine muutub taunitavaks ja keelatuks vaid juhul, kui seda tehakse vastutasuna selle eest, et ta kasutab oma ametiseisundit.