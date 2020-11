Kohtu all: politseinikku süüdistatakse ebaseaduslikus läbiotsimises  

Kaire Kontsa kriminaalasjas on peetud eelistung ja asja sisuline arutamine algab 6. novembril, ütles Pärnu maakohtu pressiesindaja Jaanika Lusti Õhtulehele. Kontsa süüdistatakse selles, et teisi isikuid ära kasutades korraldas ta nende kaudu ebaseadusliku läbiotsimise. Kui kohus mõistab Kontsa süüdi, saab talle määrata selle eest rahalise karistuse.

Lõuna ringkonnaprokuratuur on saatnud aga kohtu alla Lõuna prefektuuri politseiniku Kaire Vuksi, keda on alust kahtlustada ametialases võltsimises. Ametiisiku poolt dokumendi võltsimise või võltsitud dokumendi väljaandmise eest võib kohtus süüdimõistmisel karistada rahalise karistuse või kuni aastase vangistusega. Vuks on olnud veel teisegi uurimise all, nimelt menetles politsei sisekontrollibüroo tema väärteoasja karistusseadustiku paragrahvi tunnustel, mis käsitleb ametitegevuse tõttu teatavaks saanud isikuandmete ebaseaduslikku avaldamist isiku poolt, kellel oli seadusest tulenev kohustus neid mitte avaldada.