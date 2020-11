Tanel Kiik: läksime pehme soovituse faasist jõulise suunise faasi

"Valitsus kaalus pikalt. Meie soov on see, et inimesed kannaksid maske. Läksime pehme soovituse faasist jõulisema suunise faasi, et maski peab kandma rahvarohketes kohtades, ühistranspordis. Anname selge signaali ühistranspordi teenuse osutajatele, samuti ürituste korraldajatele," seletas Kiik. "Me ei läinud seda teed, mis kehtestaks juriidilise kohustuse, mis oleks juba trahviga sanktsioneeritav."