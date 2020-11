Kas tänavune november on ebatavaliselt soe? Sünoptik: kõigi aegade soojarekordist jäi puudu alla ühe kraadi 

“Sügise algus ehk ööpäeva keskmise õhutemperatuuri püsiv langus alla +13 kraadi fikseeriti näiteks Tallinnas alles 7. oktoobri paiku ja Võrus ning Pärnus 9. oktoobril. Seega sügis on kestnud mõnel pool vaid natuke rohkem kui kuu aega,” räägib ta, lisades, et kõige hilisem sügise algus on fikseeritud Ristnas 13. oktoobril 2005.