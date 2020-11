RABISÕIMAJA UUED SEIKLUSED: granaadid amfetamiini vastu — ühe kuulsaks saanud pisipäti sissekukkumise lugu 

Mullu 14. oktoobri õhtupoolikul kajastasid kõik suuremad uudisteportaalid ärevat olukorda Tallinas Mustamäe keskuse ees. Kaubanduskeskuse esine oli piiratud politseilintidega, inimesed suunati ohutusse kaugusse. Fotodelt paistis kaks roostes granaati, mis kaubanduskeskuse parklas maas vedelesid. Äsja oli seal kinni peetud nende omanik — toona 28aastane Veigo. Et granaadid nägid välja roostes, ei tähendanud kaugeltki seda, et need olid kahjutud. Vastupidi, aastakümneid vanad lõhkekehad käituvad ootamatult, pealegi pole teada, mis neis täpselt sees on. Nii võivad need valedes kätes palju kurja teha.