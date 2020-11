Toomas Alatalu | Armeenia valus kaotus 

Kuigi tundus, et parasjagu käimasolev Türgi-Euroopa Liidu konflikt Vahemere mandrilava üle, Moskva-Ankara vastasseis Süürias ja Liibüas, värske ja terav Ankara-Pariisi karikatuuritüli jmt. segavad Türgit seatud eesmärgi täitmisel, see ikkagi õnnestus. Relvarahu dokumendis seda pole, ent Türgi sõdurid ilmuvad samuti rahuvalvajatena Armeenia ja Aserbaidžaani vägesid eraldavale alale. Seda koos 2000 Vene rahuvalvajaga, keda ametlik dokument märgib.

Nõukogude korra mallide järgi oli ju vabariigil näiteks oma ajalugu, oblastil mitte. Sestap pole juhus, et niipea kui perestroika rohkem õigusi andis, oli Mägi-Karabahh esimene kogu Nõukogude Liidus, kus kohalik rahvasaadikute nõukogu kuulutas 24. veebruaril 1988 sooviks iseseisvuse ja liitumise Armeeniaga. Aserite reageeringuks sellele sai verine pogromm Sumgaitis elanud armeenlaste kallal ja nii see konflikt algaski.

Nagu teada, saavutas Aserbaidžaan 2008.aastal resolutsiooni vastuvõtmise ÜRO Peaassambleel, mis nõuab Armeenia vägede väljaviimist okupeeritud aladelt ja praeguse sõja finaalis kuulutas president Ilham Alijev korduvalt, et viib ellu ÜRO resolutsiooni. Tegelikult sündis 10. juulil 2009 teinegi ja realistlikum otsus MK kriisi lahendamiseks. Selle autoriteks olid USA president Obama, Venemaa president Medvedev ja Prantsuse president Sarkozy ja see sündis G8 tippkohtumise kõrvalproduktina Itaalias.

Kolme suurriigi liidrid eraldusid paariks tunniks oma kolleegidest ja tegid OSCE Minski Grupi kaasjuhtidena avalduse, mis nägi ette, et Armeenia viib ära oma väed Aserbaidžaani territooriumilt, Mägi-Karabahh säilitab oma autonoomia ja seal toimub rahvahääletuse selle piirkonna tulevase staatuse osas ning luuakse otsekoridor MK ja Armeenia vahel. Kuna plaani autorid lahkusid üksteise järel ametitest, on see lahendus täna tuntud OSCE Madridi printsiipidena. Tagantjärgi tuleb tõdeda, et selle realiseerimine jäi Armeenia taha, sest seda riiki juhtis toona presidendina (2008-18) MKst pärit ja sealse sõja päevil kaitseminister olnud Serž Sargsjan. Teda toetanud sõjapartei põikpäisus oli see, mis tõigi täna Armeeniale valusa kaotuse.